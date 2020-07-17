В KFC появятся наггетсы, которые напечатают на 3D-принтере

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и лаборатория 3D Bioprinting Solutions объявили о сотрудничестве. Ученые разрабатывают технологию создания куриного мяса, напечатанного на 3D-принтере.

PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина пояснила, что воссоздать самый популярный продукт сети – крылышки – при помощи принтера невозможно, так как внутри находятся кости. Компания приняла решение о производстве наггетсов, а затем, когда технология будет отработана, начнется производство стрипсов.

Для изготовления полуфабрикатов используют смесь растительных белков, сои и мясо курицы, выращенное по технологии клеточного, пишут "Ведомости".