В Китае бывшего министра приговорили к смертной казни за несколько взяток

Экс-министра юстиции Китая Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — говорится в сообщении.

Экс-министр получал взятки, оказывал покровительство бизнесменам и «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата».

По данным следствия, бывший чиновник получил несколько взяток на сумму более 117 млн юаней (16,5 млн долларов).

Фу Чжэнхуа признал вину, раскаялся и вернул полученные деньги. В связи с этим суд решил, что по истечении двухлетней отсрочки смертный приговор можно будет заменить пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее в Заринске условный срок за крупные взятки получил бывший председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью.