В Китае запустили поезд c названием «Алтай — китайская столица снега»
Поезд ежедневно вечером отправляется из Урумчи и прибывает в уезд Фуюнь округа Алтай
30 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В Китае запустили поезд, в названии которого фигурирует Алтай. Об этом сообщают местные СМИ.
Состав носит название «Алтай — китайская столица снега», но к Алтайскому краю или Республике Алтай это никак не относится.
Поезд ежедневно вечером отправляется из Урумчи и прибывает в уезд Фуюнь округа Алтай на следующий день.
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