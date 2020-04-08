В Кремле анонсировали речь Путина перед главами регионов

В среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию совместно с главами регионов и руководством правительства и администрации президента.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, перед заседанием Путин выступит с "большим вступительным словом", которое будет "содержательное и объемное". Песков уточнил, что на конференции будут обсуждать вопросы по противодействию коронавирусу в стране.

Обновлено. Отдельного обращения Путина по коронавирусу сегодня не будет, все заявления будут сделаны в рамках совещания с губернаторами.

Напомним, последний раз Владимир Путин обращался к нации 2 апреля. Тогда российский лидер объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы.

За неделю до этого, 25 марта, президент также выступил с телеобращением по поводу пандемии COVID-19. В тот день глава страны объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились как минимум трети своего дохода, перенести голосование по поправкам в Конституцию и так далее.