В Кремле не согласились с провалом программы импортозамещения в России

Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения провалена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные», — отметил Песков.

Он добавил, что многое предстоит сделать не в обычном, а в авральном режиме.

Напомним, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России.