В Кремле не согласились с провалом программы импортозамещения в России
По словам Пескова, многое предстоит сделать не в обычном, а в авральном режиме
19 мая 2022, 20:27
Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения провалена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные», — отметил Песков.
Он добавил, что многое предстоит сделать не в обычном, а в авральном режиме.
Напомним, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России.
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