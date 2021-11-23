В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл преждевременными разговоры о продлении новогодних каникул из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

По его словам, до каникул ещё много времени и не стоит забегать вперёд. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в стране сейчас наблюдается снижение заболеваемости, однако не исключены и новые волны.

Он также отметил, что все государства сталкиваются с одними и теми же проблемами: недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации среди населения.

Ранее amic.ru рассказал, сколько выходных дней будет на новогодние праздники и когда выходить на работу.