В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул из-за коронавируса
Дмитрий Песков не исключил наступления новой волны заболевания
23 ноября 2021, 21:04, Никита Черников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл преждевременными разговоры о продлении новогодних каникул из-за коронавируса, пишет РИА Новости.
По его словам, до каникул ещё много времени и не стоит забегать вперёд. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в стране сейчас наблюдается снижение заболеваемости, однако не исключены и новые волны.
Он также отметил, что все государства сталкиваются с одними и теми же проблемами: недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации среди населения.
Ранее amic.ru рассказал, сколько выходных дней будет на новогодние праздники и когда выходить на работу.
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