В Кремле опровергли сообщения о дефолте в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о дефолте в России. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Пескова, позиция российского руководства заключается в том, что страны Запада незаконно заблокировали российские деньги, а попытки их использования будут считаться воровством.

«Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что ещё в мае в валюте необходимый платёж был совершён. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довёл их до получателей, — это уже не наша проблема», — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте в России.