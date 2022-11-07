В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным

Общение президента России с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдёт в формате отдельного мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, поясняя слова главы государства об общении по теме поддержки призванных из запаса, пишет ТАСС.

Напомним, что во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин выслушал доклад, в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание, подчеркнув, что необходимо напрямую общаться с людьми на данную тему, — он пообещал обязательно встретиться с людьми и поговорить, чтобы «иметь обратную связь».

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Общество Путин собирается лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных

Напомним, что частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении.