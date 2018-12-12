В Кремле прокомментировали слова Порошенко о "войне"

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Москва не согласна с оценкой произошедшего в Керченском проливе, которую озвучил глава Украины Петр Порошенко. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Политика Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Напомним, ранее Порошенко заявил о начале "войны" с РФ, комментируя инцидент в Керченском проливе.

"Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении госграницы РФ со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны", — подчеркнул представитель Кремля.

Он связал подобные действия Киева с грядущими выборами главы государства.

"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", — цитирует агентство слова Пескова.

По его словам, украинские моряки выполняли приказ нарушить российскую границу. "Вот поэтому, чтобы выяснить, что произошло, сейчас ведется следствие и поэтому они задержаны как нарушители границы России. То есть по сути то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что у них был целенаправленный приказ нарушить государственную границу России", — добавил пресс-секретарь президента в ответ на комментарий журналиста, что украинские моряки выполняли приказ и это можно расценить как "войну между двумя странами".

На вопрос о том, насколько целесообразно и нормально использовать Уголовный кодекс по отношению к военным других стран, Песков подчеркнул, что при нарушении границы в законе "не дифференцируется профессиональная принадлежность" задержанных.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В результате РФ задержала три корабля ВМС Украины и арестовала 24 моряков. Киев посчитал это актом агрессии и ввел ​военное положение в ряде областей страны.