В Кремле рассказали о смысле послания Путина Си Цзиньпину

Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнёрства между двумя странами. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки, и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнёрства между Россией и Китаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в чём заключалось послание Путина главе КНР.

На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, что на него должен последовать ответ председателя КНР, Песков сказал: «При необходимости».

«Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями, и другими мессенджами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином и передал ему послание президента России.