В Крыму предложили россиянам «скинуться» на новый крейсер «Москва»

Новый крейсер «Москва» нужно построить при участии россиян. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, сообщает «Коммерсант».

Константинов отметил, что крейсер «Москва» был символом нерасторжимости связи Крыма и России. Он подчеркнул, что государство может выделить необходимую сумму на восстановление крейсера и на оборону страны в целом. При этом спикер парламента Крыма считает необходимым личное участие граждан России в этом деле, несмотря на то, что россияне и так платят налоги в бюджет.

Восстановление крейсера «Москва» он сравнил со сбором средств на нужды ополчения Минина и Пожарского в 1812 году и с пожертвованиями деятелей науки и культуры в годы Великой Отечественной войны.

«Думаю, такая идея увлечёт крымчан, моряков-черноморцев, найдёт отклик по всей стране. Давайте возродим народный ракетный крейсер „Москва“», — заявил Константинов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля на борту крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота России, сдетонировали боеприпасы из-за чего на борту начался крупный пожар. Позже крейсер затонул при буксировке в порт назначения.