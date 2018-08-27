В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу

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Выброс в атмосферу неизвестного вещества произошел на севере Крыма. В результате на крышах домов и листьях деревьев в Армянске образовался маслянистый налет, пишет "РИА Новости", ссылаясь на вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко.

"В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок", — добавил он.

По словам Михайличенко, в Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов полуострова, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры.

Вице-премьер рассказал, что специалисты взяли необходимые пробы, чтобы провести исследования. "Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена. Ждем результатов исследований", - заявил Михайличенко, добавив, что исследование позволит установить, что это за вещество и какова природа его происхождения.