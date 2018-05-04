В Крыму прокомментировали задержание украинского рыболовецкого судна

Фото: time-news.net

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский счел законным задержание российскими пограничниками украинского судна, экипаж которого заподозрили в незаконной рыбной ловле в Черном море. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

Новости

Общество Украинское судно задержали в Крыму за незаконную ловлю рыбы

Полонский подчеркнул, что российские пограничные и спецслужбы действуют "жестко", но при этом в рамках закона, чем отличаются от аналогичных на Украине. По его словам последние "могут себе позволить в нейтральных водах задерживать и предъявлять обвинения рыбачащим на легальных основаниях гражданам России".

Вице-премьер добавил, что судьба экипажа украинского судна будет определяться в рамках российского законодательства.

По словам Полонского, предстоит выяснить, на каком основании и по каким причинам украинцы незаконно отлавливали рыбу в экономической зоне РФ, после чего будет дана оценка "исключительно в рамках закона".

Напомним, о задержании украинского судна стало известно накануне, 4 мая.