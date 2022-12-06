В Кулундинском районе в четвёртый раз переизбрали главу Сергея Балухина

Кресло главы Кулундинского района в четвёртый раз занял Сергей Балухин. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, 6 декабря его кандидатуру поддержали все 11 присутствовавших на сессии депутатов.

Отметим, что Балухин возглавлял администрацию Кулундинского сельсовета с 2008 по 2010 год, а с 2010 года является главой Кулундинского района. Позднее его неоднократно переизбирали.

Балухин родился 27 января 1957 года в посёлке Кулунда Кулундинского района. Работал электромонтёром, а затем электромехаником-метрологом Дистанции централизации и блокировки станции Кулунда.