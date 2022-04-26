Алтайские пограничники задержали рецидивиста, пытавшегося нелегально попасть в Россию

Иностранцу закрыли въезд в страну до 2028 года за совершение преступлений. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии

26 апреля 2022, 15:39, Павел Запруднов

Алтайские пограничники задержали иностранного гражданина, который пытался попасть в Россию, нелегально пересекая госграницу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Выяснилось, что 42-летний иностранец не имел при себе паспорта или других документов, которые подтверждали бы личность. Кроме того, мужчине официально закрыт въезд в Россию до 2028 года из-за преступлений, которые он совершил на территории РФ.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ст. 322 УК РФ («Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации»). Мужчине грозит срок до четырёх лет колонии.

Ранее сообщалось, что пограничники обнаружили в Алтайском крае на государственной границе подростка. Он потерялся на территории Казахстана и дошёл до границы с Россией. Заблудившегося ребёнка передали правоохранительным органам соседнего государства.

Алтайские пограничники нашли на границе истощённого потерявшегося подростка

Алтайские пограничники нашли на границе истощённого потерявшегося подростка

Россия снимает все ограничения на въезд через границу для Казахстана и Монголии

Россия снимает все ограничения на въезд через границу для Казахстана и Монголии

Комментарии
    Новости партнеров