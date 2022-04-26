Алтайские пограничники задержали рецидивиста, пытавшегося нелегально попасть в Россию

Алтайские пограничники задержали иностранного гражданина, который пытался попасть в Россию, нелегально пересекая госграницу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Выяснилось, что 42-летний иностранец не имел при себе паспорта или других документов, которые подтверждали бы личность. Кроме того, мужчине официально закрыт въезд в Россию до 2028 года из-за преступлений, которые он совершил на территории РФ.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ст. 322 УК РФ («Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации»). Мужчине грозит срок до четырёх лет колонии.

Ранее сообщалось, что пограничники обнаружили в Алтайском крае на государственной границе подростка. Он потерялся на территории Казахстана и дошёл до границы с Россией. Заблудившегося ребёнка передали правоохранительным органам соседнего государства.

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