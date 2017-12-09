В Курской области легковушка протаранила автобусную остановку, есть жертвы

Фото: ГУ МЧС России по Курской области

Пятеро человек погибли в Курской области после наезда легковушки на автобусную остановку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Авария произошла в населенном пункте Скородное Большесолдатского района. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, где не было людей, и загорелся. Жертвами ДТП стали пятеро человек.

Источник отметил, что на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Обстоятельства аварии устанавливаются.