В Курской области военнообязанным запретили покидать регион

Главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов заявил, что с 09:00 21 сентября жителям региона, состоящим на учёте в военкомате и находящимся в запасе, нельзя покидать его пределы без разрешения военкомата.

В ходе брифинга, посвящённого частичной мобилизации, военком заявил, что те, кто сейчас находится вне региона, должны вернуться обратно в трёхдневный срок либо встать на учёт по месту пребывания, пишет «Ъ».

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Вопрос дня Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.

Ранее рассказали, можно ли выезжать за границу при объявлении мобилизации.