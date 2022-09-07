В Кузбассе нашли пропавших несколько дней назад бабушку и внука

В Кемеровской области нашли пенсионерку и её 10-летнего внука, которые ушли за грибами и не вернулись. Об этом сообщает ТАСС.

Люди пропали 3 сентября. Тогда 63-летняя женщина и мальчик ушли в лес. Мобильных телефонов у них с собой не было. В их поисках было задействовано более 250 человек — сотрудников полиции, МЧС, волонтёров, территорию обследовали с вертолёта и с помощью беспилотников.

Представители регионального СК сообщили, что в ходе поисковых мероприятий пропавших удалось найти. Они живы.

Медики осмотрят людей на предмет повреждений, после чего их опросят, чтобы установить обстоятельства пропажи.