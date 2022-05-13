В Латвии переведут обучение во всех школах на латышский язык

Власти Латвии решили перевести обучение во всех школах страны на государственный язык с нового учебного года в 2025 году. Об этом заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, передаёт РИА Новости.

По словам министра, для нововведения необходим переходный период, иначе появится риск возбуждения дел в Конституционном суде, что затянет процесс в любом случае. Во время переходного периода необходимо вести переговоры не только со школами, но и с посольствами стран, с которыми Латвия заключила межправительственные соглашения, отметила Муйжниеце.

Она также подчеркнула, что первое условие успешного переходного периода — это разговоры, разъяснения и организация дополнительных языковых курсов латышского для педагогов. Также министр отметила важность приобретения пособий для школ, реализующих программы обучения на языках меньшинств.