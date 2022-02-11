В ЛДПР опровергли информацию о том, что Жириновский перестал узнавать людей
Политик заразился "омикрон"-штаммом коронавируса и проходит лечение в одной из клиник
11 февраля 2022, 06:55
Представители ЛДПР отреагировали на слухи об ухудшении состояния заражённого коронавирусом Владимира Жириновского. Об этом сообщает телеграм-канал “РВНП”.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние политика серьёзно ухудшилось. По словам источников, Жириновский якобы перестал узнавать людей. Представители ЛДПР опровергли эти слухи.
Накануне стало известно, что глава ЛДПР Владимир Жириновский оказался в больнице с коронавирусом. Политик мог скрывать то, что он заражён, от своих коллег.
По последним сведениям, состояние здоровья Владимира Жириновского действительно ухудшилось, однако он находится в сознании и рвётся на работу.
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