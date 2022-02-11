В ЛДПР опровергли информацию о том, что Жириновский перестал узнавать людей

Представители ЛДПР отреагировали на слухи об ухудшении состояния заражённого коронавирусом Владимира Жириновского. Об этом сообщает телеграм-канал “РВНП”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние политика серьёзно ухудшилось. По словам источников, Жириновский якобы перестал узнавать людей. Представители ЛДПР опровергли эти слухи.

Накануне стало известно, что глава ЛДПР Владимир Жириновский оказался в больнице с коронавирусом. Политик мог скрывать то, что он заражён, от своих коллег.

По последним сведениям, состояние здоровья Владимира Жириновского действительно ухудшилось, однако он находится в сознании и рвётся на работу.