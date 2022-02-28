В ЛДПР рассказали о состоянии здоровья Владимира Жириновского

Представители ЛДПР заявили, что слухи о состоянии здоровья Владимира Жириновского, распространяемые в социальных сетях, являются недостоверными. Политик идёт на поправку, сообщает РИА Новости.

“Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идёт на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем. Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи”, — сказано в сообщении пресс-службы партии.

Напомним, после сообщений о том, что Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом, в социальных сетях стала распространяться разная информация о его состоянии. В то время, когда разные паблики со ссылкой на собственные источники сообщали, что состояние политика ухудшается, в ЛДПР говорили об обратном.