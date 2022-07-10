В мае на Алтае снизилась естественная убыль населения
По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, регионе подросла рождаемость и снизилась смертность, но люди стали реже жениться и чаще разводиться
11 июля 2022, 06:40, Никита Черников
В мае 2022 года в Алтайском крае снизилась естественная убыль населения, свидетельствуют данные Росстата.
Показатель составил 1104 человека против 1393 за аналогичный период 2021-го.
Также в последний месяц весны в Алтайском крае:
• родились 1488 младенцев — на 106 больше, чем за аналогичный период 2021-го;
• умерли 2592 человека — на 183 меньше, чем в мае прошлого года;
• зарегистрировано 466 браков и 957 разводов — против 527 и 792 соответственно в 2021-м.
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