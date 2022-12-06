В магазинах «Мария-Ра» теперь можно оплачивать покупки смартфоном

Сбербанк и «Мария-Ра» запустили SberPay QR — сервис бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбера. Теперь покупки в сети магазинов доступны клиентам банка, даже если у них нет с собой пластиковой карты.

«Чтобы сделать процесс покупки ещё более удобным и быстрым, мы активно внедряем кассы самообслуживания, оплату по QR-коду и другие технологические новинки. Мы добавили новый способ приёма оплаты по QR-коду вместе со Сбербанком — Sberpay QR и предоставили такую возможность на всех терминалах эквайринга в розничной сети Мария-Ра», — сказала руководитель службы маркетинга сети «Мария-Ра» Леся Колтакова.

QR-код выводится на платёжный терминал эквайринга при каждой покупке — достаточно считать его камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка. Такие платежи доступны и на iPhone, и на Android.

Кроме того, до 5 января 2023 года при оплате QR-кодом Сбера покупателям начисляют повышенные бонусы от СберСпасибо: 3% при покупке на сумму не менее 300 рублей.

«SberPay QR — это отличное решение для тех наших клиентов, кто уже привык оплачивать свои покупки при помощи телефона, ведь для этого достаточно отсканировать QR-код на терминале эквайринга. Ещё одно приятное дополнение к удобному и безопасному способу расчётов — это начисление повышенных бонусов СберСпасибо», — добавил директор направления «Безналичные решения» Сибирского банка ПАО Сбербанк Евгений Бедаев.

К сервису SberPay QR уже подключено 4 тыс. платёжных терминалов торговой сети по всему Алтайскому краю.