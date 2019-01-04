В Магнитогорске демонтируют два подъезда поврежденного здания

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Седьмой и восьмой подъезды жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, который частично обрушился при взрыве бытового газа, демонтируют. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы региона.

"Седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы", - цитирует агентство текст сообщения.

Напомним, в понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг, 3 декабря, МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлекли тела 39 человек, все они опознаны.

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин сообщал, что жилой дом хотят разделить на две части, на два отдельных здания.