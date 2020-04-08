В МЧС рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях пандемии коронавируса и дистанционного обучения. Слова специалистов передает ТАСС.

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Общество Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать правильное питание на самоизоляции

В ведомстве не советуют родителям показывать детям беспокойство по поводу текущей обстановки. Вместо этого специалисты призывают установить с ребенком доверительные отношения, отвечать на его вопросы доступно и понятно, а также рассказывать о ситуации в таком ключе, чтобы он понимал происходящее и был уверен, что находится безопасности.

Также спасатели посоветовали родителям ограничить количество потребляемой детьми информации, рассказать им о необходимости соблюдать гигиену и составить распорядок дня и придерживаться его, определив время для учебы и отдыха.

Ко всему прочему, в МЧС подчеркивают важность сохранения спокойствия и адекватного отношения к происходящему самих родителей.