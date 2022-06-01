В Мексике запретили продажу электронных сигарет и вейпов

Власти Мексики ввели запрет на продажу электронных сигарет и вейпов из-за их вредного воздействия на здоровье, сообщает «Коммерсантъ».

Замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель напомнил, что Мексика запретила импорт и экспорт вейп-устройств и картриджей в октябре 2021 года. Однако в стране продолжали продавать старые запасы.

Новый запрет касается распространения и маркетинга этих продуктов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула стали больше курить. Согласно исследованию, за последние три месяца потребление табака увеличили 14% опрошенных курильщиков.