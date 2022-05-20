В мэрии ответили на обеспокоенность барнаульцев опасной лестницей на Новом рынке

Городские власти ответили на обеспокоенность горожан опасной лестницей, которую установили у моста на Новом рынке. Ситуацию прояснил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Напомним, что после установки пешеходного перехода на Новом рынке в социальных сетях люди стали обсуждать безопасность конструкции.

Шеломенцев пояснил, что лестница ещё не доработана. Здесь установят пандусы, для того чтобы люди могли пройти с колясками.

Он также отметил, что лестница смонтирована с учётом всех существующих требований безопасности.

Напомним, лестница нужна для пешеходной связи, которая будет организована от ТЦ «Пионер» до Дома быта на период реконструкции моста. Также ведутся работы по устройству электроосвещения вблизи конструкции.