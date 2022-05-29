В мэрии рассказали, что планируют сделать в парке «Юбилейный» до конца года

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев и председатель по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат провели выездное совещание в барнаульском парке «Юбилейный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент рабочие оштукатурили входную группу и завершили обустройство лестницы. Сейчас они занимаются спилом аварийных деревьев и планировкой дорожек.

В 2022 году подрядчик намерен восстановить покрытие и благоустроить центральную аллею, установить 100 светильников, камеры видеонаблюдения, лавочки и урны. Также в планах обустроить площадку для проведения различных мероприятий.

Отмечается, что на территории парка высадят 490 деревьев.

Напомним, что только в 2022 году на благоустройство парка направят более 82 млн рублей.