В мэрии рассказали, как в Барнауле отметят День матери

В администрации Барнаула рассказали, какие пройдут мероприятия в честь Дня матери, который в этом году выпадает на 27 ноября.

«В 2022 году День матери в Барнауле отметят различными мероприятиями, которых пройдёт в общей сложности более 70. Это конкурсы и выставки, концерты и фестивали, мастер-классы и спортивные соревнования, поздравления матерей-героинь», — пояснили в мэрии.

Большую развлекательно-познавательную программу готовят библиотеки и детские школы искусств. Кроме того, 24 ноября во Дворце культуры состоится праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

Ознакомиться с полным списком мероприятий можно в документе ниже.