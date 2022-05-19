В мэрии рассказали о территориях Барнаула, которые лидируют в голосовании за благоустройство

В Барнауле продолжается голосование за территории, которые могут быть благоустроены за счёт бюджета. Пресс-служба мэрии рассказала о лидерах голосования.

По состоянию на 19 мая пятёрка лидеров выглядит так:

— парк культуры и отдыха «Центральный» Центрального района;

— парк «Зелёный сквер» (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);

— Сиреневый бульвар;

— Зелёная зона, расположенная по ул. Лазурной, 4;

— Зелёная зона на ул. Молодёжной рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина.

На примере сквера на площади Октября городские власти рассказали о том, как изменится территория, которая выиграет в голосовании. Здесь заменят асфальтовые дорожки на брусчатку, приведут в порядок фонтан и памятник, посадят больше зелёных насаждений.

Проголосовать жители могут до 30 мая. Отдать свой голос можно несколькими способами:

на странице za.gorodsreda.ru;

посредством авторизации через портал «Госуслуги»;

на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее»;

с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона.