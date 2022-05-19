В мэрии рассказали о территориях Барнаула, которые лидируют в голосовании за благоустройство
Сделать свой выбор горожане могут несколькими способами. Голосование продлится до 30 мая
В Барнауле продолжается голосование за территории, которые могут быть благоустроены за счёт бюджета. Пресс-служба мэрии рассказала о лидерах голосования.
По состоянию на 19 мая пятёрка лидеров выглядит так:
— парк культуры и отдыха «Центральный» Центрального района;
— парк «Зелёный сквер» (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);
— Сиреневый бульвар;
— Зелёная зона, расположенная по ул. Лазурной, 4;
— Зелёная зона на ул. Молодёжной рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина.
На примере сквера на площади Октября городские власти рассказали о том, как изменится территория, которая выиграет в голосовании. Здесь заменят асфальтовые дорожки на брусчатку, приведут в порядок фонтан и памятник, посадят больше зелёных насаждений.
Проголосовать жители могут до 30 мая. Отдать свой голос можно несколькими способами:
на странице za.gorodsreda.ru;
посредством авторизации через портал «Госуслуги»;
на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее»;
с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона.