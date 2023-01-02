В мэрии рассказали, сколько снега убрали с барнаульских улиц

Для посыпки проезжей части использовали 248 тонн песко-соляной смеси

02 января 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дорожные службы Барнаула продолжают очищать от снега и посыпать реагентами улицы города. Так, на работах 2 января задействовали более 70 единиц техники. Ещё 114 дорожных рабочих очищают от снега и посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Как сообщает мэрия, минувшей ночью силами «Автодорстроя» с дорог краевой столицы вывезли почти 3400 куб. м снега. Для посыпки проезжей части противогололёдными материалами использовали 248 тонн песко-соляной смеси, в том числе на посыпку спусков и подъемов — 6,5 тонны смеси из отсева дробления горных пород.

На городских улицах работало 110 единиц снегоуборочной техники. Снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей и Социалистического, площадей Баварина, Советов и Спартака, участков улиц Димитрова, Молодёжной, Челюскинцев, Павловского тракта.

Напомним, что 3 и 4 января в Алтайском крае ожидаются сильные осадки со шквалистым ветром.