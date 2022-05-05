В мессенджер WhatsApp добавили реакции на сообщения

Разработчики WhatsApp добавили реакции на сообщения в приложении. Теперь у пользователей есть возможность выбрать один из шести эмодзи, чтобы отметить понравившееся сообщение.

В будущем количество реакций расширят и они будут поддерживать «все эмодзи и цвета кожи», сообщает VC.

Сама функция была анонсирована ещё в середине апреля. Вместе с ней разработчики пообещали увеличить максимальный размер отправляемых файлов до 2 Гб, а также дать администраторам групп возможность удалять чужие сообщения.

Напомним, ранее такая возможность появилась в мессенджере Telegram. Они всегда включены в личной переписке, а в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешать ли реакции и какие именно эмодзи оставить для пользователей.