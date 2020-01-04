В Microsoft сообщили о прекращении поддержки Windows 7
Пользователям стоит заменить операционную систему
4 января 2020, 11:49, Илья Звягинцев
С 14 января Microsoft откажется от поддержки Windows 7. Семерка перестанет обновляться и не будет соответствовать требованиям безопасности, сообщает РИА "Новости".
В пресс-службе компании отметили, что операционная система была разработана более 10 лет назад при другом уровне киберугроз, и при появлении новых технологий необходим пересмотр ОС.
"Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", – подытожили в компании.
Отсутствие поддержки у Windows 7 скажется на ее защищенности, и пользователи могут стать легкой добычей для киберпреступников. Кроме того, представители фирмы посоветовали обновить все устройства до последних версий ОС.
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