В Минцифры ответили на вопрос о наказании за использование VPN

В России не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в интервью телеканалу РБК.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого», — сказал Шадаев.

Министр также заверил, что те, кому нужно использовать VPN-сервисы, в будущем сохранят эту возможность. По его мнению, при подобной политике государства это разумный компромисс.

Кроме того, Шадаев обратил внимание на то, что использование VPN-сервисов может создавать неудобства для россиян. По словам главы Минцифры, многие российские сайты, ранее атакованные из-за рубежа, работают только у пользователей с российским IP-адресом.

«И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить», — пояснил министр.