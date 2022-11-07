В Минобороны РФ опровергли заявления о больших потерях морпехов в ДНР

Минобороны РФ опровергло информацию о высоких потерях в 155-й бригаде ТОФ, которая задействована в зоне спецоперации. Как сообщает РИА Новости, они уже более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — заявили в министерстве.

Напомним, что накануне в соцсетях стало распространяться сообщение якобы от морпехов 155-й бригады. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка.

В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин пообещал «прояснить ситуацию» и призвал «доверять только проверенной информации». Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что потери существенно меньше, чем говорится в видео.