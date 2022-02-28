В Минобороны заявили, что мирные жители могут покинуть Киев по безопасному пути

В министерстве в очередной раз подчеркнули, что российские войска наносят удары только по военным объектам

28 февраля 2022, 10:24, Илья Звягинцев

Представители Минобороны во время очередного брифинга по ситуации на Украине объявили, что для мирных жителей открыта дорога, по которой они могут покинуть Киев. С начала операции ВС РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.

“Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно”, — сказано в сообщении министерства.

Представители ведомства добавили, что российская авиация захватила контроль в воздухе над Киевом, и в очередной раз отметили, что военные наносят удары только по военным объектам, а гражданскому населению ничего не угрожает.

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