В Минобороны заявили, что мирные жители могут покинуть Киев по безопасному пути

Представители Минобороны во время очередного брифинга по ситуации на Украине объявили, что для мирных жителей открыта дорога, по которой они могут покинуть Киев. С начала операции ВС РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.

“Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно”, — сказано в сообщении министерства.

Представители ведомства добавили, что российская авиация захватила контроль в воздухе над Киевом, и в очередной раз отметили, что военные наносят удары только по военным объектам, а гражданскому населению ничего не угрожает.