В Минобороны заявили, что не планируют увеличивать сроки срочной службы в армии

Увеличение сроков срочной службы в армии не планируется, сообщили в Минобороны РФ.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — отметили в Telegram-канале военного ведомства.

Утром в субботу военком по подмосковным Дмитрову, Талдому и Дубне Михаил Фотин в эфире телеканала «Вечерний Дмитров» заявил о возвращении к двухлетнему сроку службы в армии по призыву.

Он отмечал, что есть «официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период — граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023-го будут служить два года».

Позже канал удалил ролик с высказыванием подполковника, а сам он сказал, что видео было неправильно смонтировано.