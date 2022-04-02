В Минобрнауки объяснили письмо к вузам с просьбой перенести контент с YouTube

Минобрнауки РФ сообщило, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули что учебные заведения автономны в принятии своих решений.

«Это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK. Video и Rutube», — подчеркнули в министерстве.

Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев отметил, что рекомендация связана с трендом на импортозамещение.

«Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер», — сказал Толмачев.

Напомним, что письмо разместили на сайте Юго-Западного государственного университета. Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить какие-либо ограничения на видеохостинге YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов. Ведомство на 1 апреля насчитало порядка 60 актов цензуры в отношении российских СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.