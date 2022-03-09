В Минпромторге рассказали о том, на сколько хватит запасов лекарств и сырья в РФ

В Минпромторге рассказали о том, что запаса жизненно важных лекарств и сырья в России хватит на срок «до года». Об этом сообщает ТАСС.

«Причём по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объёма продаж за 2021 год», — пояснили представители министерства.

В Минпромторге добавили, что логистические проблемы возникли у производителей почти во всех сферах. Сейчас их решением занимаются представители ведомства. В приоритете находится фармакология.

Отмечается, что некоторые производители уже смогли найти альтернативные пути для ведения поставок.