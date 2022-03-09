В Минпромторге рассказали о том, на сколько хватит запасов лекарств и сырья в РФ
Министерство работает над решением логистических проблем, которые возникли у производителей почти во всех сферах
9 марта 2022, 16:50, Илья Звягинцев
В Минпромторге рассказали о том, что запаса жизненно важных лекарств и сырья в России хватит на срок «до года». Об этом сообщает ТАСС.
«Причём по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объёма продаж за 2021 год», — пояснили представители министерства.
В Минпромторге добавили, что логистические проблемы возникли у производителей почти во всех сферах. Сейчас их решением занимаются представители ведомства. В приоритете находится фармакология.
Отмечается, что некоторые производители уже смогли найти альтернативные пути для ведения поставок.
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