В Минпромторге считают, что поставщики IKEA начнут выпускать товары под собственными брендами

IKEA сотрудничала как минимум с 30 крупными и большим количеством более мелких российских поставщиков предметов мебели, текстиля, интерьера, теперь им ничто не помешает производить ту продукцию, которая раньше выпускалась исключительно под поставки в сети. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Его слова передаёт РИА Новости.

«Что касается соблюдения прав сотрудников ИКЕА, а также трудового и иного законодательства РФ, то мы уже уведомили о решении компании Генеральную прокуратуру, а также совместно с Минтрудом РФ будем держать ситуацию под контролем. При этом сама компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семимесячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы. Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — отметил Евтухов.

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Общество IKEA окончательно уходит из России

Напомним, что сегодня стало известно о планах IKEA прекратить свою работу в России. Оставшиеся товары сейчас реализуют на маркетплейсах, а персонал начали сокращать. Само производство и магазины собираются продать, в частности в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.