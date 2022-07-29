В Минстрое призвали обеспечить получение компенсаций на уголь всеми жителями Алтайского края

Глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев заявил, что власти должны обеспечить возможность получения компенсации за покупку угля для всех жителей региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 июля в министерстве состоялось селекторное совещание с представителями муниципальных образований региона по вопросу предоставления гражданам компенсации платы за приобретенный уголь.

Напомним, что в мае 2022 года губернатор Виктор Томенко принял решение о повышении предельных цен а уголь на 21,4%. Для защиты граждан от скачка цен главой власти приняли решение выделить на компенсации 1 млрд рублей.

Новости

Вопрос дня Как в Барнауле получить компенсацию за уголь и сэкономить на покупке топлива к зиме

Новые регулируемые цены на уголь действуют с 1 июня 2022 года. Компенсация повышения стоимости, соответственно, предоставляется за топливо, приобретенное после 1 июня этого года.

«Перед районами поставлена задача в кротчайшие сроки завершить принятие рабочего механизма организации выплат, в том числе заключить соответствующие соглашения с местными МФЦ для приема заявлений граждан», — обозначил в ходе совещания Иван Гилев.

Отмечается, что получить компенсацию могут все собственники, зарегистрированные в жилом помещении и оплачивающие услуги ЖКХ. Для этого жителям, использующим печное отопление, необходимо предоставить платежные документы о приобретении угля.

Гилев подчеркнул, что до каждого жителя нужно донести информацию о порядке получения выплаты.