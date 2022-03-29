В Минтрансе объяснили, что будет с дорожными работами в Алтайском крае в 2022 году

Запланированные дорожные работы на 2022 год не будут корректироваться. Из этого исходят власти Алтайского края, заявил министр транспорта региона Антон Воронов в ходе интернет-форума 29 марта.

«Удорожание на основные виды материалов не фиксируется, в связи с чем корректировка планов не рассматривается», — ответил Воронов на вопрос о том, возможны ли изменения в плане работ в связи с антироссийскими санкциями и ростом цен.

Также Антон Воронов прокомментировал вопрос и о реконструкции моста на Новом рынке в Барнауле.

«Мы запросили информацию в администрации города Барнаула. Нам сообщили, что переносить сроки по реконструкции объекта не планируется. Аукцион на определение подрядной организации будет проведён в конце апреля 2022 года. Работы по реконструкции будут начаты после заключения муниципального контракта. Ориентировочно — во второй половине мая 2022 года. В случае повышения цен вопрос будет решаться в соответствии с действующим законодательством».

Глава Минтранса подчеркнул, что в соответствии с проектно-сметной документацией стоимость составляет 1,695 млрд рублей.