В Минтруде призвали перевести максимальное число сотрудников на удаленку

Министерство труда РФ порекомендовало российским работодателям перевести максимальное число сотрудников на удалёнку. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что такая мера необходима из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в министерстве отметили, что количество сотрудников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется работодателем самостоятельно, “исходя из возможностей”.

Напомним, в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге начал распространяться новый “омикрон”-штамм коронавируса, сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе и в России. Он содержит более 30 мутаций, учёные считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 января призвал компании перевести персонал на удалённую работу там, где это возможно.