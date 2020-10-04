В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску
Представитель ведомства отметил, что наличие такого средства защиты всегда лучше, чем его отсутствие
Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко напомнил россиянам правила использования защитных масок, сообщает сайт радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, любая маска – лучше, чем ничего. Если говорить об обычной медицинской маске, то носить ее следует согласно инструкции: стерильную сторону прикладывать к лицу, а внешняя должна смотреть наружу. При этом цвет изделия значения не имеет, подчеркивает специалист.
Он также напомнил, что постоянно носить одну и ту же маску нельзя. Одноразовые нужно периодические менять на новые, а многоразовую – регулярно стирать. А вот респираторы обычным людям уже не столь необходимы, это средство защиты нужнее врачам.
В перерывах между ношением маски ее следует хранить в отдельном кармане или специальном мешочке. Не нужно вешать изделие на руку или класть в сумку ко всем остальным вещам: это не очень хорошо с точки зрения гигиены, предостерегает Бровко.
По последним данным, в России выявлено 1 204 502 заболевших коронавирусом и 21 251 летальный случай.