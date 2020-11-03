В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России рассказала о возросшем потреблении антибиотиков в России.

"К сожалению, сейчас ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции – это бесполезная история", – цитирует Куликову РИА Новости.

Специалист отметила, что в результате бесконтрольного приема препаратов увеличивается антибиотикорезистентность, которая приводит к проблемам в дальнейшем лечении пациентов.

Как ранее сообщил amic.ru, премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств в российских регионах недопустимой. Он отметил, что правительство подготовило постановление, которое предусматривает введение нового механизма регулирования цен жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ.