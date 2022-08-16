В Минздраве поддержали идею ограничить продажу крепкого алкоголя летом
В Госдуме уже начали разрабатывать соответствующий законопроект
16 августа 2022, 18:44
Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. Как сообщает RT, об этом говорится в письме замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева.
Как отметил Салагай, ведомство в целом поддерживает предложение и готово рассмотреть проекты законов, направленных на ограничение продажи крепкого алкоголя.
Автор инициативы Хамзаев же подчеркнул, что в ближайшее время в Госдуме займутся разработкой соответствующего законопроекта.
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