В Минздраве поддержали идею ограничить продажу крепкого алкоголя летом

Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. Как сообщает RT, об этом говорится в письме замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Как отметил Салагай, ведомство в целом поддерживает предложение и готово рассмотреть проекты законов, направленных на ограничение продажи крепкого алкоголя.

Автор инициативы Хамзаев же подчеркнул, что в ближайшее время в Госдуме займутся разработкой соответствующего законопроекта.