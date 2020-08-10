В Минздраве рассказали об опасности курения кальянов

Курение кальяна во время пандемии может стать причиной заражения коронавирусом и другими опасными болезнями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе много опасностей. В первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19, – говорится в сообщении. – Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний".

Также специалисты отмечают, что токсичные вещества, которые содержатся в кальянном дыме, могут вызвать ряд серьезных заболеваний. Поэтому кальяны не безопаснее сигарет, а при длительном курении могут нанести и более серьезный вред, чем табак.