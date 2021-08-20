В Минздраве заявили, что дети стали чаще заражаться коронавирусом

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что дети в России стали чаще заражаться коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется. <…> Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", – сказал глава министерства.

Мурашко призвал родителей вакцинироваться, для того чтобы снизить риски заражения внутри семьи.

Ранее сообщалось, что 1 сентября для барнаульских школьников проведут линейки на свежем воздухе. Такое решение приняли для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.