В московских автобусах перестали звать мигрантов в российскую армию

В московских автобусах больше не будут транслировать рекламу для мигрантов, которая призывает вступить в российскую армию. Желающим предлагали упрощённое получение российского гражданства, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появился снимок рекламного щита из автобуса, на котором транслировалась реклама на узбекском языке.

«Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках были размещены по обращению руководства миграционного центра „Сахарово“ в автобусах маршрутов МЦ1, МЦ2 и МЦ3 сроком на два месяца. В настоящее время сообщения сняты с эфира», — рассказали в «Мосгортрансе».

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с ВС на один год, смогут получить гражданство в упрощённом порядке.