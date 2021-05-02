В московском театре сорвали спектакль, посвящённый протестам в Белоруссии

В московском театре "Театр.doc" сорвали спектакль о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года. Об этом рассказал драматург и сценарист Иван Угаров.

"Во время документального спектакля "Соседи" выяснилось, что в "Театре.doc" заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога", – написал Угаров на своей странице в Facebook.

Как уточняет "Лента", позднее драматург рассказал, что бомбу в здании театра не нашли.

В правоохранительных органах этот инцидент никак не прокомментировали.

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