В московском театре сорвали спектакль, посвящённый протестам в Белоруссии

Кто-то сообщил, что в здании заложена бомба

2 мая 2021, 12:40, Илья Звягинцев

В московском театре "Театр.doc" сорвали спектакль о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года. Об этом рассказал драматург и сценарист Иван Угаров.

"Во время документального спектакля "Соседи" выяснилось, что в "Театре.doc" заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога", – написал Угаров на своей странице в Facebook.

Как уточняет "Лента", позднее драматург рассказал, что бомбу в здании театра не нашли. 

В правоохранительных органах этот инцидент никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Красноярске полицейские задержали женщину, которая "заминировала" расположенный в её доме магазин. Как выяснилось, горожанку разозлил шум работающего кондиционера.

Сибирячка

Сибирячка "заминировала" магазин из-за шума кондиционера

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